Самосвал снес мост в российском регионе

ГАИ: Самосвал снес пешеходный мост на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

Самосвал снес переходный пешеходный мост на 929-м километре автодороги М-4 «Дон» в Каменском районе Ростовской области. Подробности ДТП журналистам РИА Новости раскрыл представитель региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла в воскресенье в 19:30 по московскому времени. Водитель за рулем большегруза зацепил переход поднятым вверх кузовом. В результате он обрушился на разделительную осевую полосу. Водитель пострадал.

Уточняется, что часть дороги оказалась перекрыта. Говоря о причинах инцидента, в ведомстве указали, что водитель не обратил внимание на горящий чек о поднявшемся кузове. Повреждения получил и полуприцеп фуры, которая шла во встречном направлении. Автолюбителям рекомендовали объезжать ДТП через 907-й километр с возвращением на 933-й. По правым полосам движение идет в обоих направлениях.

В начале января сообщалось о смертельной аварии на трассе М-4 «Дон» в Аксайском районе Ростовской области. По данным МВД, предполагаемый виновник случившегося был найден и задержан.