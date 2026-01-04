Реклама

17:39, 4 января 2026Силовые структуры

Задержан предполагаемый виновник массового смертельного ДТП под Ростовом

В Ростовской области задержан предполагаемый виновник ДТП с четырьмя жертвами
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «МВД 61»

В Ростовской области полиция задержала предполагаемого виновника массового смертельного ДТП. Об этом сообщило региональное МВД в Telegram.

Речь идет о водителе грузового автомобиля Mercedes-Benz. Другие подробности задержания не приводятся.

Массовое смертельное ДТП с грузовиком произошло на трассе М-4 «Дон» в Аксайском районе 4 января. Как выяснили правоохранители, Mercedes-Benz в составе автопоезда не выбрал безопасную дистанцию и врезался в двигавшийся впереди Audi. В результате иномарка столкнулась с остановившимися из-за другой аварии Renault Logan и Lada Vesta. По последним данным, жертвами происшествия стали четыре человека, еще четверо пострадали.

4 января также сообщалось о ДТП в Тутаевском районе Ярославской области. Там водитель ВАЗ 2112 выехал на встречную полосу, где столкнулся с Volkswagen Teramont. В результате владелец отечественного автомобиля получил несовместимые с жизнью травмы. Водитель и пассажиры иномарки, в том числе двое детей, пострадали.

