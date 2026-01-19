Семейную ипотеку в России будут выдавать по-новому

Депутат Кошелев: С 1 февраля россияне смогут взять только одну семейную ипотеку

С 1 февраля 2026 года россияне смогут взять только одну семейную ипотеку. О новых правилах предоставления льготных кредитов на жилье, которые скоро вступят в силу, рассказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, пишет РИА Новости.

Депутат пояснил, что в стране вводят принцип «одна семья — одна льготная ипотека». Это значит, что супруги будут обязаны выступать созаемщиками по таким кредитам и не смогут несколько раз приобрести жилье по этой программе.

По словам Кошелева, новое правило должно защитить от злоупотреблений и так называемых «донорских схем», когда один из супругов покупает по семейной ипотеке жилье для родственников или друзей. Парламентарий уточнил, что если до 1 февраля 2026 года один из супругов уже оформил семейную ипотеку, второй потеряет право на получение своей.

Ранее выдачи семейной ипотеки в России побили рекорд за всю историю программы. За декабрь 2025 года в стране выдали 104 тысячи кредитов на 605 миллиардов рублей — на 70 процентов больше по количеству и на 69 процентов по объему, чем в ноябре.

