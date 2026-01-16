Реклама

Экономика
18:55, 16 января 2026Экономика

Выдачи семейной ипотеки в России побили рекорд

«Дом.РФ»: Выдачи семейной ипотеки в России побили рекорд
Александра Качан (Редактор)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В декабре 2025 года выдачи семейной ипотеки в России достигли рекорда за всю историю программы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Дом.РФ».

Всего за месяц было выдано 104 тысячи кредитов на 605 миллиардов рублей — на 70 процентов больше по количеству и на 69 процентов по объему, чем в ноябре. В декабре выдачи резко ускорились как по льготным, так и по рыночным программам. Всего банки предоставили 161 тысячу кредитов на 808 миллиардов рублей — на 53 и 61 процент больше ноябрьского показателя. Результат стал максимальным за последние полтора года по количеству и рекордным с октября 2023 года по объему.

По программам с господдержкой было выдано 114 тысяч кредитов на 661 миллиард рублей, на семейную ипотеку пришлось 75 процентов. Эксперты связывают аномальный всплеск интереса к программе с новыми правилами, согласно которым с 1 февраля 2026 года супруг будет обязан участвовать в качестве созаемщика. Специалисты считают, что ажиотажный спрос сократит выдачи в будущем.

Ранее член совета директоров компании «Плато Девелопмент» Станислав Коновалов призвал россиян не продавать квартиры в начале 2026 года. По его словам, в этот период продажа является невыгодной.

