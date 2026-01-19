Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:26, 19 января 2026Силовые структуры

Серию расправ над женщинами раскрыли в российском городе

СК раскрыл серию убийств женщин в Челябинске, совершенную более 18 лет назад
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Челябинский Следком»

В Челябинске следователи раскрыли серию расправ над женщинами, совершенную более 18 лет назад. В ней обвинили 57-летнего мужчину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областном управлении Следственного комитета (СК) России.

На преступника удалось выйти во время расследования расправы, совершенной весной 2007 года. В марте того года на улице Мира была найдена 35-летняя женщина без признаков жизни. У потерпевшей пропала сумка с вещами и мобильный телефон. Спустя некоторое время силовики установили владельца сим-карты, которая была помещена в украденный телефон. Мужчина попытался обеспечить себе алиби, но улика против него была не одна — его лицо запомнила кондуктор трамвая, в который он вошел в день преступления с окровавленными руками.

Во время допроса задержанный во всем сознался. Тогда следователи проверили его причастность еще к четырем аналогичным преступлениям в период с 2004 по 2005 год — оказалось, что их также совершил он. В итоге мужчину обвинили в трех эпизодах разбоя, а также в расправе над пятью женщинами в возрасте от 39 до 65 лет. В ближайшее время его дело передадут в суд для рассмотрения по существу.

Ранее следователи раскрыли дело об изнасиловании и расправе над 12-летней девочкой в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре спустя 15 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин получил от США приглашение войти в «Совет мира»

    В России опустели салоны красоты

    Скорая не приехала: что делать, если через законные 20 минут помощи все нет. Инструкция

    17 ветеранов СВО нашли работу в органах власти в российском регионе

    Двое россиян попались на использовании рабского труда на ферме

    Российский рынок электромобилей рухнул

    Премьер Норвегии высказался об обиде Трампа из-за Нобелевской премии

    Жители российского региона остались без воды на четыре дня

    Спецпредставитель Путина встретится с делегацией США на форуме в Давосе

    Apple раскритиковали из-за некачественной рекламы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok