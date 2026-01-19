Серию расправ над женщинами раскрыли в российском городе

СК раскрыл серию убийств женщин в Челябинске, совершенную более 18 лет назад

В Челябинске следователи раскрыли серию расправ над женщинами, совершенную более 18 лет назад. В ней обвинили 57-летнего мужчину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областном управлении Следственного комитета (СК) России.

На преступника удалось выйти во время расследования расправы, совершенной весной 2007 года. В марте того года на улице Мира была найдена 35-летняя женщина без признаков жизни. У потерпевшей пропала сумка с вещами и мобильный телефон. Спустя некоторое время силовики установили владельца сим-карты, которая была помещена в украденный телефон. Мужчина попытался обеспечить себе алиби, но улика против него была не одна — его лицо запомнила кондуктор трамвая, в который он вошел в день преступления с окровавленными руками.

Во время допроса задержанный во всем сознался. Тогда следователи проверили его причастность еще к четырем аналогичным преступлениям в период с 2004 по 2005 год — оказалось, что их также совершил он. В итоге мужчину обвинили в трех эпизодах разбоя, а также в расправе над пятью женщинами в возрасте от 39 до 65 лет. В ближайшее время его дело передадут в суд для рассмотрения по существу.

