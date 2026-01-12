Реклама

13:53, 12 января 2026Силовые структуры

В России раскрыли дело о найденной на дне коллектора школьнице

В Югре раскрыли изнасилование и убийство девочки из коллектора спустя 15 лет
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Следователи завершили расследование уголовного дела об изнасиловании и расправе над 12-летней девочкой в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре спустя 15 лет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России в понедельник, 12 января.

Ребенка без признаков жизни обнаружили на дне водосточного коллектора в Нягани 30 апреля 2011 года. Тогда преступника найти не удалось, а спустя почти 15 лет его личность была установлена. Мужчину объявили в международный розыск и заочно обвинили по трем уголовным статьям — 105 («Убийство»), 131 («Изнасилование») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. В октябре его обнаружили на территории Свердловской области и доставили в Югру.

Сейчас 39-летний обвиняемый находится в СИЗО. Его дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Ярославской области смогли доказать виновность матери в расправе над собственным ребенком 20 лет назад.

