В России раскрыли дело о найденной на дне коллектора школьнице

В Югре раскрыли изнасилование и убийство девочки из коллектора спустя 15 лет

Следователи завершили расследование уголовного дела об изнасиловании и расправе над 12-летней девочкой в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре спустя 15 лет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России в понедельник, 12 января.

Ребенка без признаков жизни обнаружили на дне водосточного коллектора в Нягани 30 апреля 2011 года. Тогда преступника найти не удалось, а спустя почти 15 лет его личность была установлена. Мужчину объявили в международный розыск и заочно обвинили по трем уголовным статьям — 105 («Убийство»), 131 («Изнасилование») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. В октябре его обнаружили на территории Свердловской области и доставили в Югру.

Сейчас 39-летний обвиняемый находится в СИЗО. Его дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

