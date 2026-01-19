I Paper: Страны НАТО перестали делиться с США разведданными из-за Гренландии

Страны-союзники по НАТО перестали делиться с США разведданными. Это произошло из-за планов американского лидера Дональда Трампа по захвату Гренландии и деградации доверия внутри альянса, передает британский портал I Paper, ссылаясь на источники в западном разведсообществе.

«Предложенный Дональдом Трампом захват Гренландии вызывает раскол внутри НАТО, который привел к тому, что официальные лица отказываются делиться разведданными с США», — говорится в материале.

Один из собеседников издания заявил, что сотрудники европейских разведывательных ведомств перестали «говорить открыто» с Вашингтоном. Такие меры были приняты из опасений, что информация дойдет до сведения главы Белого дома и может быть использована для попытки силового захвата острова.

«Раньше мы вместе пили пиво, но сейчас сложилась странная ситуация. Я сражался в Ираке и Афганистане бок о бок с американцами. Это очень разрушительно, и я никогда раньше не думал о том, что все может так сложиться», — отметил источник.

Собеседник портала в британской разведке назвао «беспрецедентным» ухудшение связей между США и их союзниками. Он полагает, что Британия потеряла статус основного партнера Вашингтона по обмену разведданными и стала в его глазах «просто частью Европы».

Ранее в ЕС начали обсуждать возможность создания нового оборонительного альянса взамен Организации Североатлантического договора (НАТО) без участия США. Новое соглашение не исключает сотрудничества с Америкой, но и не предполагает его как нечто само собой разумеющееся.