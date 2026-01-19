Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
17:53, 19 января 2026Культура

Стал известен обошедший «Головоломку 2» по сборам мультфильм

«Зверополис 2» обогнал «Головоломку 2» в списке самых кассовых фильмов в истории
Андрей Шеньшаков

Кадр: Мультфильм «Зверополис 2»

Хитовый мультфильм «Зверополис 2» стал самой кассовой анимационной картиной в истории Голливуда. Об этом сообщает авторитетный портал IMDb.

Сиквел мультфильма, премьера которого состоялась в ноябре 2025 года, заработал в прокате 1,7 миллиарда долларов и обошел «Головоломку 2» (1,69 миллиарда долларов). В общем рейтинге фильм поднялся с 10 места на девятое. Выше из мультипликационных проектов — только китайский «Нэчжа 2», чьи сборы по всему миру составили 2,25 миллиарда.

На первом месте в рейтинге все еще блокбастер «Аватар» Джеймса Кемерона (2,923 миллиарда).

Ранее стало известно, что колумбийскую певицу Шакиру после просмотра «Зверополиса 2» высмеяли за шутку о зоофилии. Подписчики обратили внимание на снимок исполнительницы, сделанный в кинотеатре.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Их ждет болезненная ломка». Трамп летит в Давос обсуждать Украину и Гренландию. Почему его визит может спутать планы европейцев?

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    Кадыров выложил видео с сыном на фоне слухов о серьезном ДТП в Грозном. Что не так с этим роликом

    В России признали нежелательной французскую компанию

    Россияне поставили новый рекорд по визитам в одну страну Южной Азии

    Сторонники российского бизнесмена зарегистрировали партию в Армении

    Россиян научили предсказывать погоду

    Стал известен обошедший «Головоломку 2» по сборам мультфильм

    Открытое окно оставило без воды десятки домов в российском городе

    Губерниев оценил приглашение в КХЛ обвиненного в домашнем насилии канадского тренера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok