Бывший СССР
18:03, 19 января 2026Бывший СССР

Стало известно об ударах по двум крупнейшим городам Украины

Военкоры сообщили о поражении энергетики в Харькове и Днепропетровске
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Российские войска поразили объекты энергетики в Харькове и Днепропетровске. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«Армия России поражает энергетику Днепропетровска и Харькова», — говорится в сообщении.

По данным военкоров, российские войска нанесли серию ударов по энергообъектам при помощи авиабомб. Авторы канала опубликовали кадры, запечатлевшие столбы из дыма и пыли, поднявшиеся после атаки.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Днепропетровская и Харьковская области остаются одними из самых проблемных в энергетической сфере. Кроме них в списке оказались Киев и столичный регион, а также Сумская, Одесская и Черниговская области.

