Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
19:23, 19 января 2026Культура

Сцена испражнений в приквеле «Игры престолов» шокировала зрителей

Создатели «Рыцаря семи королевств» вставили подробную сцену испражнений в сериал
Андрей Шеньшаков

Кадр: HBO

Подробная сцена испражнений в сериале «Рыцарь семи королевств» шокировала зрителей. Об этом сообщает Hollywood Reporter.

По информации источника, сцена в начале приквела культовой «Игра престолов» демонстрирует подробную сцену дефекации. Известно, что она смутила не только первых зрителей, но даже автора культовой серии книг Джорджа Мартина, который был удивлен сценарием.

«Это было неожиданно, обычно я не пишу об этом так подробно. Когда я увидел черновой сценарий, спросил, откуда это взялось и зачем нужно. Но шоураннеру это понравилось по какой-то причине», — признался писатель.

Ранее автор серии романов «Песнь Льда и Огня» Джордж Мартин намекнул, что фанатов «Игры престолов» ждут новые проекты во вселенной сериала.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Подмосковье произошло резонансное убийство. 19-летний Имомали зарезал 18-летнего Илью после перепалки в автобусе

    Российских резервистов начали готовить к отражению атак ВСУ. Могут ли их отправить на СВО

    Корабль пришельцев или секретное оружие России. Чем оказался загадочный астероид, угрожавший Земле

    В России заявили о радикальных изменениях в тактике штурма городов

    Молдавия продала выход к Черному морю по цене двух Rolls-Royce

    «Калашников» улучшил бронежилеты

    Российский пенсионер захотел помочь раскрыть преступление и потерял килограмм золота

    Трамп возложил на Норвегию вину за отсутствие у него Нобелевской премии мира

    Биолог оценила сообщения о яде в продающихся в аптеках популярных БАДах

    Сцена испражнений в приквеле «Игры престолов» шокировала зрителей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok