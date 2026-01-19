Сцена испражнений в приквеле «Игры престолов» шокировала зрителей

Создатели «Рыцаря семи королевств» вставили подробную сцену испражнений в сериал

Подробная сцена испражнений в сериале «Рыцарь семи королевств» шокировала зрителей. Об этом сообщает Hollywood Reporter.

По информации источника, сцена в начале приквела культовой «Игра престолов» демонстрирует подробную сцену дефекации. Известно, что она смутила не только первых зрителей, но даже автора культовой серии книг Джорджа Мартина, который был удивлен сценарием.

«Это было неожиданно, обычно я не пишу об этом так подробно. Когда я увидел черновой сценарий, спросил, откуда это взялось и зачем нужно. Но шоураннеру это понравилось по какой-то причине», — признался писатель.

Ранее автор серии романов «Песнь Льда и Огня» Джордж Мартин намекнул, что фанатов «Игры престолов» ждут новые проекты во вселенной сериала.