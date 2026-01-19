Телеведущая узнала от знакомых об опубликованных откровенных кадрах с собой

Известная ирландская телеведущая Гронья Шога заявила, что во время участия в парламентских выборах в 2024 году узнала от знакомых о публикации в интернете откровенных изображений с ее лицом. Об этом пишет издание RTE.

По словам ведущей, созданные с помощью искусственного интеллекта (ИИ) кадры с ней распространялись через мессенджер WhatsApp. Она добавила, что полиция пыталась найти первоисточник изображений, однако некоторые пользователи, получившие их, отказывались сотрудничать.

«Это было самое шокирующее событие в моей жизни. Мне потребовалось много времени, чтобы переварить его», — заявила Шога. Она призналась, что случившееся нанесло ей психологическую травму, поскольку из-за фейковых откровенных снимков она долгое время испытывала чувство стыда и унижения.

Шога также указала, что сегодня сожалеет из-за того, что во время распространения этих кадров не рассказала о них публично. «Эти преступники (а нужно помнить, что это преступление)... В каком-то смысле своим молчанием я защитила их», — сочла ведущая.

