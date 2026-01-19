Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:12, 19 января 2026Интернет и СМИ

Телеведущая узнала от знакомых об опубликованных откровенных кадрах с собой

Ведущая Шога заявила о травме из-за откровенных ИИ-изображений с ее лицом
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Eamonn McCormack / Getty Images

Известная ирландская телеведущая Гронья Шога заявила, что во время участия в парламентских выборах в 2024 году узнала от знакомых о публикации в интернете откровенных изображений с ее лицом. Об этом пишет издание RTE.

По словам ведущей, созданные с помощью искусственного интеллекта (ИИ) кадры с ней распространялись через мессенджер WhatsApp. Она добавила, что полиция пыталась найти первоисточник изображений, однако некоторые пользователи, получившие их, отказывались сотрудничать.

«Это было самое шокирующее событие в моей жизни. Мне потребовалось много времени, чтобы переварить его», — заявила Шога. Она призналась, что случившееся нанесло ей психологическую травму, поскольку из-за фейковых откровенных снимков она долгое время испытывала чувство стыда и унижения.

Шога также указала, что сегодня сожалеет из-за того, что во время распространения этих кадров не рассказала о них публично. «Эти преступники (а нужно помнить, что это преступление)... В каком-то смысле своим молчанием я защитила их», — сочла ведущая.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер пригрозил американскому миллиардеру Илону Маску взятием нейросети Grok под контроль. Причиной послужил тот факт, что нейросеть позволяет менять фото, удаляя с людей одежду.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Китай обратился с призывом к США из-за Гренландии

    В России опустели салоны красоты

    Скорая не приехала: что делать, если через законные 20 минут помощи все нет. Инструкция

    Российский рынок автобусов обрушился

    70-летняя Ирина Хакамада снялась в купальнике

    На Украине рассказали о массированных ударах по Харькову

    Перспективы продаж китайских машин в России оценили

    В России возникли проблемы с ломом

    Трамп обиделся из-за Нобелевки и перестал думать о мире во всем мире

    В российской школе ученики заметили установленную в туалете камеру

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok