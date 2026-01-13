Реклама

Премьер Британии пригрозил Илону Маску из-за «раздевающей» нейросети

Премьер Британии Стармер пригрозил взять нейросеть Grok под контроль
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Presidential Office of Ukraine / Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер пригрозил американскому миллиардеру Илону Маску из-за «раздевающей» людей нейросети Grok. Об этом он заявил на встрече с депутатами правящей в стране Лейбористской партии, передает Sky News.

Интегрированная в социальную сеть Х нейросеть позволяет менять фотографии людей, удаляя с них одежду или ставя в откровенные позы. Политик назвал действия Маска, отказывающегося подвергать Grok цензуре, «абсолютно отвратительными и позорными».

«Если X не сможет контролировать Grok, это сделаем мы — и сделаем быстро, потому что если вы получаете выгоду от вреда и злоупотреблений, вы теряете право на саморегулирование. Мы будем защищать уязвимых перед лицом сильных», — сказал Стармер.

Ранее Маск сделал репост сообщения о том, что Британия является мировым лидером по арестам за комментарии в интернете. «Почему правительство Британии настолько фашистское?» — написал предприниматель.

    Премьер Британии пригрозил Илону Маску из-за «раздевающей» нейросети

