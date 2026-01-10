Реклама

22:54, 10 января 2026

Маск назвал правительство Британии фашистским

Марина Совина
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Американский миллиардер Илон Маск в социальной сети X перепостил сообщение о том, что Лондон является мировым лидером по арестам за комментарии в интернете.

«Почему правительство Британии настолько фашистское?» — написал предприниматель.

Ранее агентство Bloomberg рассказало, что модель искусственного интеллекта Grok, разработанная принадлежащей бизнесмену Илону Маску компанией xAI, на протяжении нескольких дней по запросу пользователей генерировала и размещала на странице в соцсети X детскую порнографию.

