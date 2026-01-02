ИИ-модель Маска уличили в генерации и публикации детской порнографии

Bloomberg: Grok Маска генерировала и публиковала детскую порнографию

Модель искусственного интеллекта Grok, разработанная принадлежащей бизнесмену Илону Маску компанией xAI, на протяжении нескольких дней по запросу пользователей генерировала и размещала на странице в соцсети X детскую порнографию. На это обратило внимание агентство Bloomberg.

По данным агентства, это произошло из-за недостатков в системе безопасности. При этом генерация подобного контента нарушает политику допустимого использования чат-бота. Уточняется, что запрещенные изображения впоследствии были удалены. Сейчас компания устраняет уязвимости, из-за которых произошел инцидент.

Ранее сообщалось, что нейросеть Маска слила в интернет сотни тысяч переписок с пользователями.