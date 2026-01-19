Трамп возложил на Норвегию вину за отсутствие у него Нобелевской премии мира

Трамп: Норвегия полностью контролирует решения Нобелевского комитета

Президент США Дональд Трамп заявил, что Норвегия полностью контролирует решения Нобелевского комитета. Об этом он рассказал в интервью NBC News.

«Норвегия полностью контролирует это, несмотря на то, что они говорят. Они любят говорить, что не имеют к этому никакого отношения, но на самом деле имеют к этому огромное отношение», — отметил он.

Трамп в очередной раз заявил, что ему удалось остановить восемь войн и спасти множество жизней. Глава Белого дома добавил, что его не интересует Нобелевская премия.

17 января Трамп объявил о введении пошлин для ряда европейских стран из-за ситуации вокруг Гренландии. Меры затронут Данию, Швецию, Францию, Германию, Нидерланды и Финляндию, а также не входящие в Европейский союз Великобританию и Норвегию.