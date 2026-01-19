Траты россиян на новогодний стол оценили

Траты большинства россиян на новогодний стол составили от 40 тысяч рублей

Почти половина опрошенных россиян потратила на новогодний стол не менее 40 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на исследование «Выбери.ру» сообщает РИА Новости.

От 40 до 60 тысяч рублей составили расходы на угощение 26 процентов участников опроса, еще по 18 процентов из них истратили 60-80 тысяч, а также более 80 тысяч рублей, свидетельствуют представленные оценки.

Отмечается, что удорожание праздничного стола россиян происходило в основном за счет отказа от традиционных новогодних салатов в пользу приготовления дорогостоящих блюд «как из ресторана», либо походов в ресторан; экономили же респонденты на отказе от икры и дорогого алкоголя.

В декабре сообщалось, что средний новогодний бюджет россиян вырос за год на 13 процентов и составит около 37,3 тысячи рублей, чуть менее половины из которых (44 процента) предназначены на оплату праздничного стола.

Ранее «Лента.ру» писала о том, как после длинных выходных и предпраздничных трат не провести январь «на мели».