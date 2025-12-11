Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:53, 11 декабря 2025Экономика

Назван новогодний бюджет россиян

Новогодний бюджет россиян вырос за год до 37 тысяч рублей
Дмитрий Воронин

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Средний новогодний бюджет россиян вырос за год на 13 процентов и составит около 37,3 тысячи рублей. Об этом со ссылкой на отчет группы «Деловые решения и технологии» (ДРТ) пишет «Коммерсантъ».

Как выяснилось по результатам опроса 1600 человек, большая часть указанной суммы уйдет на оплату праздничного стола (44 процента) и подарков (40 процентов). Оставшиеся 16 процентов россияне намерены потратить на развлечения и досуг.

Среди получаемых подарков большинство респондентов (56 процентов) хотят увидеть деньги. При этом число готовых подарить их оказалось почти вдвое меньшим (29 процентов). Также многие россияне рассчитывают получить в качестве новогодних подарков товары для дома (39 процентов) и электронику (33 процента).

Около половины (46 процентов) опрошенных женщин заявили, что рассчитывают на подарок, полезный в быту. Мужчины чаще всего (42 процента) хотят получить электронику, но лишь пятая часть респонденток намерена им ее подарить, поделились исследователи.

Ранее в Союзе потребителей России посоветовали гражданам закупить необходимые для праздничного стола продукты за одну-две недели до 31 декабря, чтобы избежать ажиотажа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин высказался о новом наступлении в зоне СВО

    Раскрыты корни теории заговора о двойниках Путина

    Малышева назвала жестью и дикостью одно действие россиян

    Блокировку iMessage в России признали невозможной

    ЕС начал «долгосрочное замораживание» российских активов

    Расходы европейцев на российские энергоносители подсчитали

    Страх уничтожения автопрома вынудил Европу смягчить правила для ДВС

    Россиян предупредили о проблемах с сердцем из-за насморка

    Домохозяйка раскрыла требования к мужу-миллионеру после рождения сына

    Олениха ворвалась в магазин подарков и застряла в стуле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok