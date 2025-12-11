Назван новогодний бюджет россиян

Новогодний бюджет россиян вырос за год до 37 тысяч рублей

Средний новогодний бюджет россиян вырос за год на 13 процентов и составит около 37,3 тысячи рублей. Об этом со ссылкой на отчет группы «Деловые решения и технологии» (ДРТ) пишет «Коммерсантъ».

Как выяснилось по результатам опроса 1600 человек, большая часть указанной суммы уйдет на оплату праздничного стола (44 процента) и подарков (40 процентов). Оставшиеся 16 процентов россияне намерены потратить на развлечения и досуг.

Среди получаемых подарков большинство респондентов (56 процентов) хотят увидеть деньги. При этом число готовых подарить их оказалось почти вдвое меньшим (29 процентов). Также многие россияне рассчитывают получить в качестве новогодних подарков товары для дома (39 процентов) и электронику (33 процента).

Около половины (46 процентов) опрошенных женщин заявили, что рассчитывают на подарок, полезный в быту. Мужчины чаще всего (42 процента) хотят получить электронику, но лишь пятая часть респонденток намерена им ее подарить, поделились исследователи.

Ранее в Союзе потребителей России посоветовали гражданам закупить необходимые для праздничного стола продукты за одну-две недели до 31 декабря, чтобы избежать ажиотажа.