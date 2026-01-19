У россиянина изъяли 34 телефона и арестовали в стране Азии

У россиянина изъяли 34 телефона и арестовали по обвинению в мошенничестве в Таиланде. Об этом сообщает издание Thai Post.

Задержание в стране Азии произошло 17 января. Уточняется, что 25-летний Кайрат Жумагалиев был взят под стражу на парковке кондомиума в районе Кату на Пхукете. Кроме полиции в операции участвовало местное отделение иммиграционного бюро.

Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в составе группы и внесении ложных сведений в компьютерные системы. Во время обысков по месту проживания россиянина помимо мобильных телефонов у него конфисковали 27 банковских карт, ноутбук, 60 тысяч бат наличными (149 тысяч рублей), а также мотоцикл, золотой браслет и слиток золота весом в 3,75 грамма.

Ранее шестерых россиян арестовали в Таиланде во время азартных игр. Инцидент произошел на острове Ко Панган в провинции Сураттхани.