18:51, 19 января 2026

У Тимошенко и ее мужа нашлись 5 миллионов долларов

ТАСС: На счетах Тимошенко и ее мужа в 2024 году хранилось 5 миллионов долларов
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

На счетах лидера украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко и ее мужа в 2024 году хранилось 5 миллионов долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные декларации украинского политика за указанный период.

Отмечается, что на одном из счетов, которым владеет сама Тимошенко, лежало 4 миллиона долларов. Сама она утверждала, что эти деньги получила от некой компании из США в качестве компенсации за свой тюремный срок, полученный в 2011-2014 годах при президентстве Виктора Януковича. Политик утверждала, что уже передала эти деньги дочери на ведение бизнеса.

Кроме того, на других счетах Тимошенко числилось еще около 380 тысяч долларов, а на счетах ее мужа — более 600 тысяч долларов. Кроме того, как отмечает агентство, женщина владела дорогими ювелирными украшениями и часами, а ее мужу принадлежало несколько автомобилей.

В ночь на 14 января сотрудники НАБУ пришли с обысками в офис партии «Батькивщина» в Киеве, в котором в тот момент находилась лидер объединения. В ходе обысков они нашли 40 тысяч долларов, а после — опубликовали видео, на котором Тимошенко якобы пыталась подкупить других депутатов Рады.

Впоследствии Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины назначил политику залог в размере 33 миллионов гривен (59,4 миллиона рублей) и ношение электронного браслета в рамках уголовного дела. Кроме того, суд запретил ей общаться с 66 депутатами Верховной Рады.

