01:17, 19 января 2026

Украину предупредили о катастрофе в случае продажи Гренландии США

Guardian: Продажа Гренландии США пошлет Украине катастрофический сигнал
Марина Совина
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Молчаливое согласие Европейского союза (ЕС) на продажу Гренландии Соединенным Штатам Америки стало бы катастрофическим сигналом для Украины. Об этом сообщает британская газета Guardian.

«Хотя Гренландия вышла из Европейского сообщества (...), согласие на принудительную продажу территории государства-члена Евросоюза послало бы катастрофический сигнал о роли ЕС как геополитического игрока и его приверженности Украине», — предупреждает автор статьи.

Кроме того, в материале отмечается, что молчание европейцев и попытки решить проблемы лишь дипломатией без серьезных мер указывают на провал «стратегии умиротворения» главы Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Ранее подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен заявил, что Канада может стать следующей целью Штатов после присоединения Гренландии. Согласно его прогнозу, Вашингтон может окружить Канаду и аннексировать часть ее территории.

