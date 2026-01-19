Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:50, 19 января 2026Экономика

Поставки российской нефти в Европу рухнули до минимума

РИА Новости: Евросоюз закупил минимальный объем нефти в России за всю историю
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В ноябре 2025 года закупки российской нефти странами Евросоюза сократились до 127,5 миллиона евро, что стало минимальным значением за всю историю. Об этом со ссылкой на данные Евростата сообщают РИА Новости.

За первые 11 месяцев объем поставок в денежном выражении составил 3,8 миллиарда долларов, хотя годом ранее за тот же период достигал 5,8 миллиарда. Самое сильное сокращение, до 288,3 миллиона евро, продемонстрировала Чехия (минус 78 процентов).

Полностью исключили закупки Германия и Нидерланды, которые в январе-ноябре 2024 года купили российскую нефть на 6,9 миллиона и 580,8 миллиона евро соответственно.

Единственной страной, которая увеличила импорт, стала Словакия. Ее закупки нефти в России выросли на 6,7 процента, до 1,9 миллиарда евро. Таким образом, на эту небольшую страну приходится ровно половина общеевропейского импорта российской нефти.

Ранее сообщалось, что в ноябре прошлого года суммарные объемы закупок Евросоюзом российского газа упали до 752,5 миллиона евро, что стало минимумом за пять лет, с ковидного 2020 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Китай обратился с призывом к США из-за Гренландии

    В России опустели салоны красоты

    Скорая не приехала: что делать, если через законные 20 минут помощи все нет. Инструкция

    Россияне оказались в очереди в 40-градусный мороз возле купели на Крещение из-за ошибки

    Камчатские снегопады признали уникальными

    Работавший на Швецию россиянин получил 13 лет колонии

    Карпин заявил о готовности вернуться в Испанию

    Госдолг Украины резко вырос

    Адвокат покупательницы квартиры Долиной рассказала о переселении Лурье

    Российский рынок автобусов обрушился

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok