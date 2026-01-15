Доходы России от поставок газа в Европу упали до пятилетнего минимума

Евросоюз закупил российский газ в ноябре на сумму в 752,5 миллиона евро

По итогам ноября 2025 года суммарные объемы закупок Евросоюзом (ЕС) российского газа упали до пятилетнего минимума и составили 752,5 миллиона евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Статистической службы ЕС (Eurostat).

Речь идет о закупках как трубопроводного, так и сниженного природного газа (СПГ) из России. Подавляющая часть импорта пришлась на импорт первого вида топлива.

В последний месяц осени ЕС закупил российский трубопроводный газ на сумму в 415 миллионов евро. Поставки этого вида топлива осуществлялись по трубопроводу «Турецкий поток». Еще 337 миллионов европейские импортеры заплатили за СПГ, что оказалось минимальным значением с августа 2023-го.

Резкое снижение закупок российского газа европейскими странами фиксируется на фоне утвержденной властями ЕС стратегии ускоренного отказа от импорта всех основных видов топлива из РФ, включая газ, СПГ и нефть. Добиться нулевой зависимости от российских энергоресурсов руководство региона запланировало к началу следующего года. В 2026-м вступил в силу запрет на транзит газа из РФ. Эта мера, как ожидается, станет ключевым пунктом дорожной карты ЕС по сведению к нулю импорта российского топлива.