В Британии высказались о покупке Гренландии

Spectator: Право Британии на покупку Гренландии не подкреплено документами

Великобритания не может претендовать на Гренландию в случае отказа Дании от суверенитета над островом. На это указал обозреватель британского журнала The Spectator Патрик Гиббонс.

Он отметил, что утверждения о наличии у Лондона первоочередного права на покупку Гренландии не подкреплены документами и уходят корнями более чем на сто лет назад. «Британия участвовала в переговорах о продаже Данией нескольких карибских островов Соединенным Штатам. В ответ Вашингтон формально признал датский суверенитет над Гренландией в 1916 году», — напомнил Гиббонс.

Ранее журналист Пирс Морган предложил Британии выкупить США обратно после слов американского президента Дональда Трампа о необходимости присоединения Гренландии.