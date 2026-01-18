Реклама

12:59, 18 января 2026

В Британии предложили выкупить США обратно

Журналист Морган предложил Британии выкупить США после слов Трампа о Гренландии
Алевтина Запольская
Фото: paparazzza / Shutterstock / Fotodom  

Великобритания должна выкупить США обратно после слов президента США Дональда Трампа о необходимости присоединения Гренландии. С таким призывом выступил британский журналист Пирс Морган на странице в X.

«Если вы не продадите ее нам, президент Трамп, мы введем пошлины на США и любую страну, которая поддержит вас в сопротивлении этой очень выгодной сделке. Справедливо?» — предложил в шутку журналист.

Морган высмеял заявления Трампа о намерении приобрести Гренландию из соображений безопасности и написал, что присоединение США к Британии также позволит обеспечить безопасность НАТО. «В конце концов, когда-то она была нашей», — добавил он.

Ранее издание The Economist рассказало о способе повлиять на решения Трампа по Гренландии. Журналисты отметили, что успех последних захватов США нефтяных танкеров у берегов Венесуэлы напрямую зависел от доступа к ресурсам британских военных аэродромов.

