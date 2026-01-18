Реклама

06:34, 18 января 2026

Британский журнал рассказал о способе повлиять на решения Трампа по Гренландии

Economist: ЕС может угрозой ликвидации баз США повлиять на Трампа по Гренландии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Tom Brenner / Getty Images

Евросоюз может прибегнуть к экономическим санкциям, введению торговых пошлин или угрозе ликвидации американских военных баз на своей территории, чтобы оказать давление на США в вопросе будущего Гренландии. Об этом пишет британский журнал The Economist.

По словам автора, Вашингтону будет крайне сложно проецировать свою военную мощь на Африку и Ближний Восток без доступа к европейским военным базам, таким как Рамштайн. Издание объяснило, что успех последних захватов нефтяных танкеров у берегов Венесуэлы напрямую зависел от доступа к ресурсам британских военных аэродромов.

По мнению автора, способность Белого дома отслеживать и противодействовать угрозам в Арктике потребует сотрудничества с Гренландией, Исландией, Великобританией и Норвегией, а также другими союзниками по НАТО.

Ранее Трамп объявил о 10-процентных пошлинах против ряда стран ЕС из-за Гренландии.

