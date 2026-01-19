В доведении школьника до суицида обвинили российских подростков

В Калмыкии судят подростков за доведение школьника до суицида

В Калмыкии судят подростков за доведение 14-летнего школьника до суицида. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Ребенок свел счеты с жизнью в марте 2025 года. Следствие установило, что он регулярно подвергался унижениям и избиениям со стороны старшеклассников. Перед трагедией они в состоянии опьянения пришли к подростку домой, угрозами вывели его во двор, побили, оплевали и справили на него нужду. Все происходящее снималось на видео. На следующий день ребенка окунули головой в унитаз.

Сообщается, что учителя знали о происходящем, но не помогли ребенку.

По делу проходит пять фигурантов. Им вменяют доведение до самоубийства, незаконное проникновение в жилище, хулиганство и вовлечение несовершеннолетних. Подростки вину не признали.

