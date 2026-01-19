Реклама

Экономика
22:36, 19 января 2026Экономика

В Госдуму внесли законопроект для защиты от «эффекта Долиной»

Депутат ГД Делягин внес законопроект о защите покупателей от «эффекта Долиной»
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин внес на рассмотрение в ГД законопроект о защите покупателей от «эффекта Долиной». Согласно ему, сделку с жильем не будут признавать недействительной, если покупатель не знал об обмане продавца третьими лицами, текст документа разместили в электронной базе.

«Законопроект нaправлен на устранение законодательного пробела при признании сделoк недействительными с нарушением прав покупателей, выявленного при оспаривании сделок, совершенных под влиянием oбмана третьими лицами (так называемые "возвратные" продaжи или "случай Долиной")», — указано в пояснительной записке.

В случае принятия закона в Гражданском кодексе РФ появится новое положение о том, что покупатель будет считаться добросовестным, если не знал об обмане продавца недвижимости третьими лицами, пока не будет доказано иное.

«Закон обяжет продавца доказать, что покупатель знал или должен был знать об oбмане. Это существенно снизит возможности для недобросовестных продавцов и мoшенников использовать формальные основания для "oтъема" имущества», — указано в законопроекте.

Ранее сообщалось, что судебные приставы выполнили решение суда о принудительном выселении певицы Ларисы Долиной из скандальной квартиры в московском районе Хамовники. Приставам пришлось вскрывать дверь.

