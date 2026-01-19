Адвокат Свириденко: Приставы передадут Лурье ключи от квартиры Долиной

Судебные приставы выполнили решение суда о принудительном выселении певицы Ларисы Долиной из скандальной квартиры в московском районе Хамовники.

Процедура прошла утром в присутствии служащих ФССП, полиции, понятых и адвоката новой хозяйки жилища Полины Лурье Светланы Свириденко. По одним данным, приставы вскрывали дверь, однако Свириденко уточнила, что представители Долиной добровольно открыли квартиру. Адвокат певицы Мария Пухова подтвердила, что «никакого принудительного выселения нет», а приставы лишь проверяли, что решение суда было исполнено добровольно в установленный законом срок.

Ключи от жилища были переданы приставам — по словам Свириденко, Лурье получит их 19 января и сможет сразу же сменить замки. Юрист также рассказала, что приставы проверяли, остались ли в квартире вещи певицы — под вопросом остается судьба некоторых из них, которые артистка не успела вывезти (по закону приставы должны были провести опись).

Светлана Свириденко (слева) и Полина Лурье, 16 декабря Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Юрист добавила, что Долина, ее дочь и внучка сняты с регистрационного учета в квартире. Сама певица на месте не появилась — по имеющимся данным, она находится в ОАЭ и в Россию планировала вернуться только 20 января. Отсутствовала при передаче ключей и Лурье.

Дверь могли срезать с петель за счет самой певицы

Срок добровольного выезда Долиной из квартиры заканчивался 19 января — до этого жилище было под арестом.

При этом срок добровольной передачи ключей завершался 20 января. Впрочем, ранее Свириденко сообщала, что представители артистки подтверждали готовность передать ключи. В противном случае приставы совместно с сотрудниками полиции и управляющей компании могли вскрыть дверь ключами или срезать ее с петель, рассказывал заслуженный юрист России Иван Соловьев. За это с Долиной могли бы еще и взыскать компенсацию — за порчу имущества. Как пояснил Соловьев, смена замков после вскрытия — это те расходы, которые возникли не по вине добросовестного покупателя. К приставам же и полиции претензий также не может быть, потому что они исполняют судебное решение.

Журналисты у дома, где находится квартира, которую Долина продала Лурье Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Юрист также напоминал, что затягивание передачи квартиры несет большие репутационные риски для певицы. «Дальнейшее чинение препятствий добросовестному приобретателю может существенно повысить репутационные риски для Долиной», — пояснил он.

Долина отдыхает в люксовом отеле в Абу-Даби

Тем временем Долина, по данным Mash, потратила 1,4 миллиона рублей на люксовый отдых в Объединенных Арабских Эмиратах.

По информации издания, Долина провела две недели в Rixos Premium Saadiyat Island в Абу-Даби. Артистка взяла премиальный номер и пакет Ultra All Inclusive, в который входило семь ресторанов, бары, спа, бассейн и фитнес. Уточняется, что Долина в основном проводила время в номере, а днем могла выйти к морю, покурить кальян, выпить и поиграть в семейные игры. Соседи по отелю охарактеризовали артистку как общительную и приветливую, она якобы легко шла на разговоры и передавала приветы родным.

При этом, как пишет Mash, певица следила за новостями, которые касались истории с продажей ее квартиры в Москве. «В момент, когда стало известно о принудительном выселении, Долина, по словам очевидцев, смеялась и потягивала кальян», — утверждает издание.