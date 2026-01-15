Юрист назвал условие для срезания с петель двери в квартиру Долиной

Юрист Соловьев: Дверь в квартиру Долиной могут срезать с петель

Приставы совместно с сотрудниками полиции и управляющей компании могут срезать с петель дверь в квартиру певицы Ларисы Долиной, если она не передаст ключи Полине Лурье. О таком условии в беседе с aif.ru рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

«То, каким образом будут вскрыты двери, будет зависеть от сложности замков и конструкции двери», — уточнил специалист.

По его словам, для новой владелицы недвижимости будет выгоднее, если специалисты просто вскроют замок. Однако если это окажется им не под силу, то дверь будет снята с петель, после чего Лурье придется устанавливать новую.

Ранее стало известно, что покупательница скандальной квартиры певицы Ларисы Долиной в центре Москвы Полина Лурье решила выселить артистку из нее при помощи судебных приставов. Адвокат певицы Мария Пухова подтвердила, что приставы возбудили соответствующее исполнительное производство.

По имеющейся информации, судебные приставы принудительно выселят певицу из квартиры в Хамовниках 19 января, если до этого срока она добровольно не передаст ключи Лурье.