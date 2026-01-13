Реклама

Экономика
12:35, 13 января 2026

Раскрыты подробности о квартире Долиной

РИА: Спорная квартира Долиной все еще находится под арестом
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Квартира народной артистки Ларисы Долиной в Хамовниках все еще находится под арестом. Подробности о спорной недвижимости раскрыло РИА Новости.

По регистрационным сведениям, на жилье площадью более 220 квадратных метров наложен арест. Эту квартиру Долина продала предпринимательнице Полине Лурье еще в 2024 году за 112 миллионов рублей.

16 декабря Верховный суд России признал покупательницу собственницей недвижимости, а 25 декабря Мосгорсуд принял решение о выселении Долиной. Также суд постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно.

Ранее стало известно, что судебные приставы положили начало принудительному выселению народной артистки России Ларисы Долиной из скандальной квартиры в Хамовниках. Было открыто исполнительное производство по заявлению адвоката Полины Лурье.

