Раскрыты подробности о квартире Долиной

РИА: Спорная квартира Долиной все еще находится под арестом

Квартира народной артистки Ларисы Долиной в Хамовниках все еще находится под арестом. Подробности о спорной недвижимости раскрыло РИА Новости.

По регистрационным сведениям, на жилье площадью более 220 квадратных метров наложен арест. Эту квартиру Долина продала предпринимательнице Полине Лурье еще в 2024 году за 112 миллионов рублей.

16 декабря Верховный суд России признал покупательницу собственницей недвижимости, а 25 декабря Мосгорсуд принял решение о выселении Долиной. Также суд постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно.

Ранее стало известно, что судебные приставы положили начало принудительному выселению народной артистки России Ларисы Долиной из скандальной квартиры в Хамовниках. Было открыто исполнительное производство по заявлению адвоката Полины Лурье.