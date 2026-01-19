Реклама

Судебные приставы вскрыли двери квартиры Долиной

Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Судебные приставы вскрыли дверь квартиры Ларисы Долиной в Хамовниках и составили опись имущества. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, адвокат покупательницы Полины Лурье объяснила, что опись имущества составили для того, чтобы не было претензий. По ее словам, Лурье получила ключи от квартиры. Теперь женщина официально сможет заехать в жилье.

Ранее сообщалось, что Долину известили о начале принудительного выселения из квартиры в Хамовниках. Принудительное выселение осуществляется приставами в присутствии двух понятых и сотрудников полиции.

