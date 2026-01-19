Реклама

В приглашении Путина в «Совет мира» увидели знак

FT: Трамп позвал Путина в «Совет мира», так как хочет сохранить теплые отношения
Маргарита Щигарева

Фото: Evelyn Hockstein / File Photo / Reuters

Президент США Дональд Трамп пригласил российского главу Владимира Путина войти в состав международного «Совета мира» по сектору Газа, так как хочет сохранить диалог с ним. Такой знак в предложении хозяина Белого дома увидела газета Financial Times (FT).

«Это предложение указывает на то, что Трамп стремится поддержать свои теплые отношения с Путиным», — оценило издание приглашение российского лидера в «Совет мира».

Как напомнили в западной газете, организацию, в которую позвали Путина, возглавит сам Трамп. Также заявляется, что страны, которые присоединятся к дипломатической инициативе, будут сохранять свое членство в течение ограниченного срока — трех лет, если в первый год не внесут один миллиард долларов.

О том, что Владимир Путин получил приглашение войти в состав «Совета мира», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он уточнил, что Москва изучает все детали предложения.

Перед этим стали известны первые участники «Совета мира» по Газе. Туда вошли госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, а также глава Всемирного банка Аджай Банга.

