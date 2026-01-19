Реклама

13:13, 19 января 2026

В России 13 человек пострадали при столкновении автобуса, самосвала и бензовоза

В Челябинской области 13 человек пострадали в ДТП с автобусом
Алан Босиков
Алан Босиков

Фото: Telegram-канал «Челябинский Следком»

В Челябинской области 13 человек пострадали при столкновении автобуса с детьми, самосвала и бензовоза. Об этом сообщает Telegram-канал «Челябинск, который смог | Ura.ru».

Рейсовый автобус совершал обгон. Выехав на полосу встречного движения, он лоб в лоб столкнулся с «КамАЗом», а после этого отлетел на обочину, где был припаркован бензовоз.

В салоне автобуса находился 21 человек, в том числе трое детей. 14 пассажиров доставили в больницу для обследования. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

Ранее в Тульской области опрокинулся автобус. Травмы различной степени тяжести получил 31 человек.

