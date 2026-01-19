В России бойца СВО похоронят через полтора года после смерти

В Республике Марий Эл сообщили о готовящихся похоронах участника специальной военной операции (СВО) спустя полтора года после смерти. Об этом сообщает портал marimedia.ru.
Речь идет о военнослужащем Анатолии Каштанове. До ухода на СВО он жил в одном из микрорайонов Йошкар-Олы.
Похороны солдата состоятся во вторник, 20 января. Чем обусловлен длительный промежуток с момента смерти бойца до прощания с ним, не уточняется.
Ранее стало известно о смерти 18-летнего бойца СВО Виталия Свистунова. Военнослужащий родился в 2007 году и воспитывался бабушкой.