Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:45, 19 января 2026РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на приглашение Путина в «Совет мира»

Депутат Швыткин позитивно оценил приглашение Путина в «Совет мира» Трампа
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Факт приглашения президента России Владимира Путина в «Совет мира» по сектору Газа, о создании которого объявил американский лидер Дональд Трамп, указывает на понимание США большой роли Москвы в построении новой архитектуры безопасности в мире, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Юрий Швыткин.

«Даже сам факт приглашения Путина в данный формат, предложенный Трампом, позитивен. Он говорит об уважении к российскому лидеру, о том, что ему отводится большая роль в урегулировании конфликта в Газе, — считает депутат. — Теперь слово за нашим президентом. Но США, очевидно, признают значимость России в построении новой архитектуры безопасности в мире».

Швыткин также обратил внимание на изменившееся отношение США к России при Трампе. Теперь, как он отметил, Вашингтон видит в Москве партнера по ряду вопросов.

«США сейчас видят в России если не союзника, то, по крайней мере, партнера в решении вопроса мирного урегулирования, в обеспечении безопасности. Но все же важно учитывать, что позиция Вашингтона по Венесуэле, по Ирану нас не устраивает», — отметил политик.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин получил приглашение войти в состав международного «Совета мира» по сектору Газа. Он добавил, что Москва надеется на контакты с американской стороной для прояснения всех нюансов предложения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путина пригласили в «Совет мира». За членство в нем США просят миллиард долларов

    В России опустели салоны красоты

    Скорая не приехала: что делать, если через законные 20 минут помощи все нет. Инструкция

    Спецпредставитель Путина встретится с Уиткоффом и Кушнером

    Европейцам предрекли политический балаган

    Право Лурье на новый иск к Долиной оценили

    Главный конкурент Boeing возьмет на работу гуманоидов

    В FIS отреагировали на слова Вяльбе о прекращении выдачи нейтрального статуса россиянам

    Адвокат Лурье показала ключи от квартиры Долиной

    Россиянин попал в полицию за разбитую машину матери сожительницы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok