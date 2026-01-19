В России отреагировали на приглашение Путина в «Совет мира»

Депутат Швыткин позитивно оценил приглашение Путина в «Совет мира» Трампа

Факт приглашения президента России Владимира Путина в «Совет мира» по сектору Газа, о создании которого объявил американский лидер Дональд Трамп, указывает на понимание США большой роли Москвы в построении новой архитектуры безопасности в мире, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Юрий Швыткин.

«Даже сам факт приглашения Путина в данный формат, предложенный Трампом, позитивен. Он говорит об уважении к российскому лидеру, о том, что ему отводится большая роль в урегулировании конфликта в Газе, — считает депутат. — Теперь слово за нашим президентом. Но США, очевидно, признают значимость России в построении новой архитектуры безопасности в мире».

Швыткин также обратил внимание на изменившееся отношение США к России при Трампе. Теперь, как он отметил, Вашингтон видит в Москве партнера по ряду вопросов.

«США сейчас видят в России если не союзника, то, по крайней мере, партнера в решении вопроса мирного урегулирования, в обеспечении безопасности. Но все же важно учитывать, что позиция Вашингтона по Венесуэле, по Ирану нас не устраивает», — отметил политик.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин получил приглашение войти в состав международного «Совета мира» по сектору Газа. Он добавил, что Москва надеется на контакты с американской стороной для прояснения всех нюансов предложения.