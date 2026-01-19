В России потребовали вернуть раненых военнопленных

Москалькова поставила перед Лубинцом вопрос о возвращении в РФ раненых пленных

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова потребовала вернуть раненых военнопленных. Ее слова приводит ТАСС.

Вопрос обсуждался с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. «Принципиально поставила вопрос о необходимости репатриации российских раненых военнопленных в соответствии с Женевской конвенцией (...) и необходимости скорейшей разблокировки обменов (...), которых не было уже более четырех месяцев», — обозначила Москалькова.

По ее словам, украинская сторона затягивает с принятием соответствующих решений, несмотря на то что Россия предлагала разные форматы обмена пленными.

Во время последнего обсуждения Москалькова передала Лубинцу список украинских военнослужащих, находящихся на территории России, которых можно было бы освободить в рамках обмена в ближайшее время.

Ранее Москалькова заявила, что власти Украины выдвигают неприемлемые условия для возвращения перемещенных в Сумскую область жителей Курской области в Россию.