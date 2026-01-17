Стало известно о сложностях при возвращении остающихся на территории Украины курян

Омбудсмен Москалькова: Украина выдвигает неприемлемые условия возвращения курян

Власти Украины выдвигают неприемлемые условия для возвращения перемещенных в Сумскую область курян в Россию. Об этом стало известно из заявления уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, ее цитирует приводит ТАСС.

По словам омбудсмена, сложности с возвращением остающихся на территории Украины россиян возникли из-за того, что Киев требует отправить вместо жителей Курской области лиц, которые находятся под следствием или уже осуждены за преступления против России. «Согласно Женевской конвенции, такие люди (перемещенные жители Курской области) должны быть репатриированы, то есть переданы стране их гражданской принадлежности без каких-либо условий, а условия ставятся», — заявила Москалькова.

Она отметила, что условия, в которых куряне содержатся на Украине, являются неприемлемыми — в частности, россияне жалуются на крайне низкое качество пищи.

В декабре 2025 года Москалькова отчитывалась, что Киев так и не назвал дату возвращения двенадцати курян.