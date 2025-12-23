Москалькова раскрыла подробности о судьбе удерживаемых на Украине россиян

Москалькова: Киев до сих пор не назвал дату возвращения жителей Курской области

Киев до сих пор не назвал дату возвращения в Россию жителей Курской области. Подробности о судьбе удерживаемых на Украине россиян раскрыла уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, передает ТАСС.

По данным омбудсмена, речь идет о 12 курянах, которых насильно вывезли на территорию Сумской области Украины, и до сих пор не вернули домой.

«К сожалению, на территории Украины продолжают удерживаться 12 мирных курских жителей. Пока дата их возвращения не обозначена украинской стороной», — обозначила Москалькова.

Последний раз о возвращении мирных жителей Курской области с территории Украины сообщалось в начале октября 2025 года. Тогда в Россию вернулись 20 человек, 10 из которых — жители Суджанского района.