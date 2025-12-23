Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:57, 23 декабря 2025Россия

Москалькова раскрыла подробности о судьбе удерживаемых на Украине россиян

Москалькова: Киев до сих пор не назвал дату возвращения жителей Курской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Киев до сих пор не назвал дату возвращения в Россию жителей Курской области. Подробности о судьбе удерживаемых на Украине россиян раскрыла уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, передает ТАСС.

По данным омбудсмена, речь идет о 12 курянах, которых насильно вывезли на территорию Сумской области Украины, и до сих пор не вернули домой.

«К сожалению, на территории Украины продолжают удерживаться 12 мирных курских жителей. Пока дата их возвращения не обозначена украинской стороной», — обозначила Москалькова.

Последний раз о возвращении мирных жителей Курской области с территории Украины сообщалось в начале октября 2025 года. Тогда в Россию вернулись 20 человек, 10 из которых — жители Суджанского района.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Массированный удар, предсказанный Зеленским, нанесен по территории Украины. В стране повсеместно отключают воду и электроэнергию

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    Названы самые выгодные направления для поездки на Новый год

    В России арестовали Гарри Каспарова

    Выдача кредитов в России упала

    Эмили Ратаковски снялась без бюстгальтера у рождественской елки

    Польша подняла в воздух истребители из-за активности России

    Раненый боец СВО 24 дня пролежал под мостом и выжил

    Москалькова раскрыла подробности о судьбе удерживаемых на Украине россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok