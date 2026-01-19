Реклама

17:58, 19 января 2026Силовые структуры

В России признали нежелательной французскую компанию

ГП признала нежелательной французскую организацию Vigo Law Firm
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Генеральная прокуратура (ГП) признала нежелательной французскую организацию Vigo Law Firm. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

По данным ведомства, французская организация Vigo Law Firm является юридическим представителем неправительственной организации Pour l’Ukraine, pour leur liberté et la nôtre! («За Украину, за их и за нашу свободу!») (ее деятельность признана в РФ нежелательной).

В интересах своего доверителя она подготовила и направила в Международный уголовный суд обвинительные сообщения о якобы совершаемых Россией преступлениях на Украине. После изучения одного из них международным судебным органом были выданы заведомо незаконные ордера на аресты российских граждан.

Соучредитель фирмы Эммануэль Даут безосновательно обвиняет нашу страну в присвоении украинских культурных ценностей и выступает за конфискацию в пользу Киева «замороженных» российских активов.

Ранее сообщалось, что в России признали нежелательной канадскую компанию.

