В России признали нежелательной канадскую компанию

ГП признала нежелательной организацию, навязывающую интересы своей страны

Генеральная прокуратура (ГП) признала нежелательной организацию, навязывающую интересы своей страны. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

По данным ведомства, организация, основанная в 1986 году, управляется министерством иностранных дел и международной торговли Канады. Она финансирует проекты в более чем 120 странах, которые навязывают интересы своей страны, среди которых поддержка ЛГБТ-сообщества (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

Под прикрытием проектной работы активно ведут пропагандистскую деятельность по формированию негативного образа России с целью разрыва связей с нашей страной.

Ранее сообщалось, что в России признали нежелательной немецкую компанию.