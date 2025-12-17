Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:56, 17 декабря 2025Силовые структуры

В России признали нежелательной немецкую компанию

ГП признала нежелательной организацию, использующую релокантов из РФ
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Генеральная прокуратура (ГП) признала нежелательной организацию, использующую в своих целях релокантов из РФ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

По данным ведомства, организация Russischsprachige Demokratinnen und Demokraten e.V ориентирована на консолидацию представителей так называемой волны демократической эмиграции из РФ. Они использовали релокантов и оппозиционеров для идеологической обработки русской диаспоры в Саксонии. Там сильная поддержка партий, призывающих к нормализации отношений с Россией.

Они занимаются проектами по дискредитации российского руководства и политики. Также работают с иностранными агентами и формируют образ России как «страны-агрессора».

Ранее сообщалось, что в России признали нежелательной организацию из Нидерландов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Европейские подсвинки надеялись поживиться». Путин понятно объяснил, как Запад хотел и не смог развалить Россию

    Юрист внес ясность в важный вопрос о воинском учете

    Школьники хватаются за ножи. Что делать, чтобы уберечь ребенка от беды

    Лувр продолжил работу на фоне забастовки рабочих

    Возвращение снега и морозов пообещали жителям Москвы

    Хакеры пригрозили выложить данные пользователей самого популярного в мире порносайта

    Захарова раскрыла помощь Таджикистану в деле о трагедии в школе

    На Украине возмутились блэкаутом в Одессе вместо обещанной Москвы

    Бывший глава управления Минобороны России сел за взятку от директора швейной фабрики

    Блогерша помогла подруге вернуть исчезнувший после пластики пупок

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok