В России признали нежелательной немецкую компанию

ГП признала нежелательной организацию, использующую релокантов из РФ

Генеральная прокуратура (ГП) признала нежелательной организацию, использующую в своих целях релокантов из РФ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

По данным ведомства, организация Russischsprachige Demokratinnen und Demokraten e.V ориентирована на консолидацию представителей так называемой волны демократической эмиграции из РФ. Они использовали релокантов и оппозиционеров для идеологической обработки русской диаспоры в Саксонии. Там сильная поддержка партий, призывающих к нормализации отношений с Россией.

Они занимаются проектами по дискредитации российского руководства и политики. Также работают с иностранными агентами и формируют образ России как «страны-агрессора».

Ранее сообщалось, что в России признали нежелательной организацию из Нидерландов.