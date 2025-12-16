Реклама

15:36, 16 декабря 2025

В России признали нежелательной организацию из Нидерландов

ГП признала нежелательной организацию Stichting Justice Initiative
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Генеральная прокуратура (ГП) признала нежелательной организацию Stichting Justice Initiative. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

По данным ведомства, Stichting Justice Initiative была создана в 2001 году в Нидерландах при участии американского фонда Джорджа Сороса для сбора информации о нарушениях прав человека в России, после чего инициировала процессы против РФ в Европейском суде.

После выхода России из Совета Европы в 2022 году и денонсации Европейской конвенции по правам человека организация начала заниматься докладами о ситуации с правами человека в российско-украинском конфликте.

Также эта организация помогает украинским властям со сбором материалов и передачей их в Международный уголовный суд якобы о совершенных российскими войсками военных преступлениях. Для этого она ведет активную работу с иностранными структурами, запрещенными в России.

Ранее сообщалось, что названо число вмешивающихся во внутренние дела России иностранных организаций.

