В российской школе ученики заметили установленную в туалете камеру

В казанской школе ученики заметили установленную в туалете камеру

В Казани ученики заметили установленную в туалете камеру. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

На снятом, предположительно, детьми видео камера направлена на кабинки и стоящие без ограждений писсуары. Подключено ли устройство к сети, не сообщается.

Журналисты попытались связаться с руководством школы, однако сделать этого им не удалось. Директор сначала сбрасывала поступавшие ей звонки, а затем отключила телефон.

Ранее скрытую камеру в туалете нашла сотрудница одного из барнаульских ломбардов. Она написала заявление на увольнение и потребовала удалить все сделанные записи. Из-за пережитого россиянке пришлось прибегнуть к помощи психотерапевта.