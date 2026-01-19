Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:40, 19 января 2026Россия

В российской школе ученики заметили установленную в туалете камеру

В казанской школе ученики заметили установленную в туалете камеру
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Mash Iptash

В Казани ученики заметили установленную в туалете камеру. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

На снятом, предположительно, детьми видео камера направлена на кабинки и стоящие без ограждений писсуары. Подключено ли устройство к сети, не сообщается.

Журналисты попытались связаться с руководством школы, однако сделать этого им не удалось. Директор сначала сбрасывала поступавшие ей звонки, а затем отключила телефон.

Ранее скрытую камеру в туалете нашла сотрудница одного из барнаульских ломбардов. Она написала заявление на увольнение и потребовала удалить все сделанные записи. Из-за пережитого россиянке пришлось прибегнуть к помощи психотерапевта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Судебные приставы вскрыли двери квартиры Долиной

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    Скорая не приехала: что делать, если через законные 20 минут помощи все нет. Инструкция

    На Украине рассказали о массированных ударах по Харькову

    Перспективы продаж китайских машин в России оценили

    В России возникли проблемы с ломом

    Трамп обиделся из-за Нобелевки и перестал думать о мире во всем мире

    В российской школе ученики заметили установленную в туалете камеру

    Популярная приправа оказалась полезна для памяти

    Россиянин отправился в колонию строгого режима за нанесение антироссийских надписей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok