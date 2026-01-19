В российской школе ученики заметили установленную в туалете камеру

В Казани ученики заметили установленную в туалете камеру. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.
На снятом, предположительно, детьми видео камера направлена на кабинки и стоящие без ограждений писсуары. Подключено ли устройство к сети, не сообщается.
Журналисты попытались связаться с руководством школы, однако сделать этого им не удалось. Директор сначала сбрасывала поступавшие ей звонки, а затем отключила телефон.
Ранее скрытую камеру в туалете нашла сотрудница одного из барнаульских ломбардов. Она написала заявление на увольнение и потребовала удалить все сделанные записи. Из-за пережитого россиянке пришлось прибегнуть к помощи психотерапевта.