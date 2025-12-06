Сотрудница российского ломбарда нашла в туалете скрытую камеру

Shot: В Барнауле сотрудница ломбарда нашла в туалете скрытую камеру

В Барнауле 20-летняя сотрудница местного ломбарда нашла в служебном туалете скрытую камеру. Об этом пишет Shot в Telegram.

Как рассказала девушка в беседе с изданием, она устроилась в ломбард в 2025 году и до инцидента не имела претензий к месту работы. После того как россиянка нашла под раковиной уборной скрытую камеру, она потребовала у руководства удалить все записи и уволилась. Заявление в полицию экс-работница писать не стала, однако была вынуждена начать ходить к психотерапевту.

Сотрудники других ломбардов пояснили, что их руководство, как правило, ставит скрытое наблюдение в туалеты, чтобы зафиксировать возможные случаи кражи золота и бриллиантов.

Ранее скрытые камеры нашли в женском туалете торгового центра на Новоухтомском шоссе Москвы. Как выяснилось, их установил 64-летний электрик. Чтобы осуществить задуманное, он замаскировался под женщину при помощи парика, пальто, шарфа, перчаток и макияжа.