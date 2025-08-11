Россия
13:42, 11 августа 2025

В женском туалете московского ТЦ нашли спрятанные в ершиках камеры

В ТЦ на востоке Москвы нашли спрятанные в ершиках женского туалета камеры
В Москве в женском туалете торгового центра (ТЦ) на Новоухтомском шоссе нашли скрытые камеры. Об этом пишет «МК».

По информации издания, камеры установил 64-летний электрик, который приобрел онлайн несколько видеорегистраторов, после чего спрятал их в туалетных ершиках и подставках от них. Чтобы осуществить задуманное, он замаскировался под женщину при помощи парика, пальто, шарфа, перчаток и макияжа.

При этом, как выяснили журналисты, при первой же съемке мужчину разоблачили. Вскоре его задержали полицейские. Против электрика завели уголовные дела по статьям о нарушении неприкосновенности частной жизни и незаконном обороте технических средств, оштрафовав на 250 тысяч рублей. До этого подозреваемый уже привлекался за схожие нарушения.

Ранее направленную на унитаз камеру нашли в женском туалете одной из школ Санкт-Петербурга. Обнаружившая устройство школьница рассказала, что устройство было замаскировано при помощи мусорного мешка. Девочка рассказала о находке директору, после чего делом занялась полиция.

