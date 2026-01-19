Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:55, 19 января 2026Мир

В США призвали серьезно относиться к России

Полковник США Макгрегор призвал Великобританию серьезно относиться к России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Anastasia Barashkova / Reuters

Руководству Великобритании, собирающемуся передать Киеву новые ракеты, следует серьезнее относиться к России. Такое мнение выразил полковник армии Соединенных Штатов Америки в отставке Дуглас Макгрегор.

«Я думаю, если русских спровоцировать, они ответят. И британцам нужно серьезно оценить их хрупкость, их уязвимость», — заявил он.

Британии не стоит ожидать, что целью ответного удара станет Лондон — ответ окажется более продуманным, считает Макгрегор. «Есть много военных объектов, которые находятся в зоне поражения, и будут полностью сметены», — констатировал он.

Ранее стало известно, что Великобритания разработает для Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракеты. В рамках проекта Nightfall Британия объявила конкурс на разработку ракет наземного базирования с дальностью полета более 500 километров, предназначенных для использования в условиях повышенной угрозы и сильных электромагнитных помех.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинцев предупредили о возможности тотального блэкаута

    Кадыров выложил видео с сыном на фоне слухов о ДТП. Что не так с этим роликом

    «Не выходите из автобуса». Неразлучные пары Голливуда раскрыли секрет многолетнего счастья

    Желающим достичь оргазма во сне женщинам дали совет

    В США призвали серьезно относиться к России

    Раскрыт вероятный ответ на планы Британии по перехвату танкеров

    Глава Минфина оценил идею отдать формирование бюджета ИИ

    В США назвали следующую цель после Гренландии

    Опрос американцев о Гренландии привел к неожиданным результатам

    Морпехи США купят роботов для разминирования

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok