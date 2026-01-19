Реклама

05:08, 19 января 2026Из жизни

Владельцев кошек призвали не будить их во время одной фазы сна

Ветеринар Руденко: Кошек нельзя будить во сне, когда у них подергиваются лапы
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Кошку нельзя будить, когда во сне у нее подергиваются лапы, усы или хвост. Об этом «Газете.Ru» сообщил доктор ветеринарных наук, профессор кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко.

Подергивания во сне означают, что питомец находится в фазе быстрого сна (REM-фаза). В этот момент мозг кошки работает почти так же интенсивно, как при бодрствовании.

Резкое пробуждение в такой момент может вызвать у животного дезориентацию, стресс и даже агрессию, поскольку оно не сразу осознает, где находится. «Кроме того, прерывание REM-фазы нарушает естественный цикл сна, что со временем может привести к повышенной тревожности, ухудшению когнитивных функций и даже снижению иммунитета», — предупредил специалист.

Ранее ветеринар Анастасия Горелова перечислила типичные ошибки, которые совершают владельцы кошек и собак. Она объяснила, что одна из главных ошибок хозяев — кормить животных едой со своего стола.

