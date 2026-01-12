Реклама

Ветеринар перечислила типичные ошибки владельцев собак и кошек

Ветеринар Анастасия Горелова перечислила типичные ошибки, которые совершают владельцы кошек и собак. Их список публикует «Лента.ру».

Горелова объяснила, что одна из главных ошибок хозяев — кормить животных едой со своего стола. По ее словам, владельцы часто утверждают, что так не делают. А потом выясняется, что они дают своим кошкам или собакам кусок сыра или кусок колбасы.

Ветеринар напомнила: то, что людям кажется небольшим кусочком, для маленького животного таковым не является, так как у него другие пропорции. «30 граммов пармезана для кошки и собаки весом 3-4 килограмма — это шесть пончиков для человека», — объяснила она. Из-за таких угощений животные могут страдать от ожирения и проблем с печенью.

Еще одной ошибкой Горелова назвала игнорирование вакцинаций и обработок от клещей и глистов. Они необходимы для крепкого здоровья питомцев. Также ветеринар отметила, что кошек лучше не отпускать на свободный выгул. «У кошек есть хронические вирусные заболевания, которыми они могут заразить других кошек, и это достаточно опасно», — добавила она. Кроме того, без присмотра кот может попасть под машину или стать жертвой собаки.

Ранее доктор ветеринарных наук Андрей Руденко заявил, что сон кошек на батареях в отопительный сезон опасен. Он может привести к перегреву внутренних органов, зуду и шелушению кожи, выпадению шерсти и обострению симптомов других болезней.

