16:10, 19 января 2026

Возможность выхода США из НАТО на фоне ссоры из-за Гренландии оценили

Политолог Блохин: США останутся в НАТО, несмотря на конфликт из-за Гренландии
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Marko Djurica / Reuters

В последние месяцы внутри НАТО развернулся конфликт из-за претензий США на военный контроль над Гренландией. Возможность выхода Вашингтона из военного блока на фоне внутренних ссор альянса оценил политолог-американист Константин Блохин, передает «Ридус».

Блохин напомнил, что Европа рассматривает вариант с ликвидацией американских военных баз в еврозоне, чтобы таким образом повлиять на попытку США захватить Гренландию. Тем не менее, по мнению эксперта, это не доведет Америку до полного разрыва с НАТО.

Американист заметил, что для Вашингтона военный блок является важным экономическим и политическим инструментом, которого он не захочет лишиться.

«НАТО — инструмент контроля США над Европой и выкачивания европейских финансовых средств из их экономик в американский ВПК. Не будем забывать, что это инструмент сдерживания России. Поэтому очевидно, что никто из НАТО не уйдет», — резюмировал политолог.

Ранее стала известна кандидатура возможного посредника между Трампом и Евросоюзом по вопросу Гренландии. Свою помощь в этом предложила премьер Италии Джорджа Мелони.

