15:24, 19 января 2026

Мелони предложила стать посредником между Трампом и ЕС по Гренландии

Bloomberg: Мелони предложила стать посредником между Трампом и ЕС по Гренландии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Vincenzo Livieri / Reuters

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила себя в качестве посредника между президентом США Дональдом Трампом и Европейским союзом (ЕС) по Гренландии. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечает агентство, Мелони позиционирует себя как посредника между Европой и Трампом по Гренландии, предполагая, что США, возможно, неправильно истолковали действия Европы по отправке войск на арктический остров.

«Перспектива повышения тарифов для тех, кто вносит свой вклад в безопасность Гренландии, на мой взгляд, является ошибкой, и я, очевидно, не разделяю эту позицию», — сказала она.

По мнению Мелони, которая идеологически близка к Трампу, США и Европа на самом деле разделяют одни и те же опасения по поводу безопасности в Арктике, где Россия и Китай проявляют все большую активность, поэтому перемещение европейских войск следует рассматривать в этом свете не как «инициативу, направленную против США, а скорее, против других участников».

Мелони отметила, что уже обсудила с американским лидером эту тему по телефону, обозначив ему, что союзники по НАТО также работают над более широкой стратегией обеспечения безопасности в Арктике. Из-за этого, добавила она, новые санкции Трампа были бы ошибкой. Она призвала возобновить диалог, чтобы избежать эскалации.

Ранее стало известно, что лидеры стран ЕС проведут в Брюсселе экстренный саммит из-за объявленных Трампом 10-процентных пошлин из-за ситуации вокруг Гренландии. Уточняется, что саммит состоится 22 января в 18:00 по Гринвичу (21:00 по московскому времени).

